Dalmat sicuro, la dichiarazione: «L’Fc Internazionale ha perso la qualificazione lì, a El Toro Lautaro direi una cosa. Il mio bilancio sulla stagione…» #Intervista #ULTIMORA #News

L’ex centrocampista dell’Internazionale FC, Stephane Dalmat, ha fatto un bilancio della stagione dei nerazzurri dopo il KO con l’Atletico Madrid

Internazionale FCvistato da Sportitalia, Stephane Dalmat ha voluto tracciare un bilancio sulla stagione dell’Internazionale FC di Inzaghi, il Demone nerazzurro, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid.

COSA NON HA FUNZIONATO – «Per me la qualificazione l’Internazionale FC l’ha persa nel match d’andata: per come si era messa la partita, andava chiusa a San Siro».

ANDATA VINTA PER 1 A 0 – «È vero, ma per le occasioni avute dai nerazzurri, quella era una partita da vincere 3-0 con un po’ di cattiveria in più. Anche perché poi si sapeva che il ritorno sarebbe stato più duro».

SE MI ASPETTAVO QUESTA PARTITA? – «Beh, si sapeva che in casa loro sarebbe stato molto difficile, nessuno in assoluto è riuscito a vincere lì. Ed una volta che arrivi ai rigori poi diventa come una lotteria».

COSA DIREI A CHI HA SBAGLIATO IL RIGORE E A LAUTARO – «Al Toro ed agli altri gli direi che uno può arrivare fino ad un certo punto facendo tutto bene, ma poi sbagliare un rigore fa parte del gioco ed anche i più grandi ci sono passati. La stagione poi non è affatto finita».

BILANCIO , STAGIONE DA 9? – «Sì, perché l’obiettivo era chiaramente quello di vincere lo Scudetto. Ed i nerazzurri hanno accumulato un grande vantaggio. Poi certo, con questo vantaggio era naturale pensare di riversare le energie sulla Champions per arrivare più lontano possibile, ma si sono trovati contro una squadra che non sarebbe stata facile da affrontare per nessuno in assoluto».

