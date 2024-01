Dall’Inghilterra, il indiscrezione di calciomercato spiazza tutti: proposto lo scambio

All’indomani della vittoria della Supercoppa Italiana, si torna a parlare di mercato in casa Inter. Proposto a sorpresa uno scambio che spiazza tutti i diretti interessati.

Sebbene il mercato dell’Inter sia virtualmente chiuso come annunciato da Marotta, le indiscrezioni di mercato non cessano e continuano ad essere insistenti. L’organico di Simone Inzaghi è praticamente intoccabile, visto che è abbastanza folto e qualitativamente perfetto per disputare il resto della stagione.

A sorpresa arriva però una notizia di mercato riguardo un ipotetico scambio proposto dall’Inter ad un club, che se trovasse conferme avrebbe veramente del clamoroso. Scopriamo insieme nel dettaglio l’indiscrezione di mercato spuntata in queste ultime ore.

Scambio clamoroso proposto dall’Inter: Marotta spiazza tutti

L’Inter ha concluso ieri la sua avventura a Riyad, in cui ha conquistato la Supercoppa Italiana superando il Napoli per 1-0. La squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere ancora una volta superiore agli avversari, seppur il risultato sia stato raggiunto con qualche fatica. L’importante per i nerazzurri era centrare il primo obiettivo stagionale, ed è stato raggiunto perfettamente. Adesso l’Inter si ritufferà in campionato, dove ci saranno una serie di impegni piuttosto importanti, a cui si aggiungerà poi l’impegno di Champions League. Intanto si continua a parlare di mercato in ottica Inter, nonostante Marotta abbia spento qualsiasi voce su possibili acquisti o cessioni.

L’Amministratore Delegato dell’Inter sarebbe però stato clamorosamente smentito dal The Sun, che ha rilanciato un’indiscrezione di mercato riguardante i nerazzurri. Secondo il tabloid inglese, la dirigenza nerazzurra avrebbe proposto uno scambio inverosimile al Manchester United. Nello scambio sarebbero rientrati Denzel Dumfries e Aaron Wan-Bissaka, ovvero i due esterni delle due squadre. I Red Devils avrebbero declinato la proposta dell’Inter, nonostante il forte interesse per l’esterno olandese. Il tabloid inglese suppone che questo tentativo di scambio proposto dall’Inter sia dovuto alla distanza con Dumfries per il rinnovo di contratto, e con la scadenza a giugno 2025 si vuole evitare l’addio a parametro zero.

Per questo motivo i nerazzurri avrebbero proposto lo scambio, anche per le norme del Fair Play Finanziario che il club deve rispettare. Una mossa che lascia di stucco, visto che l’Inter avrebbe ceduto in uno scambio uno dei migliori giocatori della sua rosa. Qualora questa indiscrezione trovasse conferme, sarebbe un indizio anche in vista della prossima estate. Al termine della stagione – ad un anno dalla scadenza del contratto di Dumfries – l’Inter potrebbe decidere di lasciar partire l’olandese senza troppi patemi per evitare la beffa dell’addio a zero. Inoltre la volontà di chiudere già a gennaio l’approdo di Buchanan potrebbe essere un ulteriore indizio per quanto riguarda il possibile addio in estate di Denzel Dumfries.

