Dall’Fc Internazionale al Napoli: colpo a sorpresa dei partenopei

Il calciomercato è vicino e le big di Serie A si preparano per le trattative di riparazione. Occhio alle sorprese e agli inserimenti delle dirette avversarie.

Il mercato di riparazione sta per iniziare e i club sono alla ricerca di profili per migliorare le proprie squadre o tappare buchi dovuti agli infortuni. Tutte hanno un unico scopo: avere una rosa al completo fino alla fine del campionato e raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Si sa, inoltre, che a volte due o più squadre siano interessate ad uno stesso calciatore o ci siano inserimenti all’interno di trattative già avviate. È stato il caso nella scorsa estate di Marcus Thuram, conteso tra Inter e Milan, o di Davide Frattesi, l’ex Sassuolo desiderato dalle due milanesi e dalla Juventus. I nerazzurri hanno vinto in entrambi i casi gli scontri ma ora rischiano di veder sfumare un’idea messa da parte per il futuro.

Il Napoli può soffiare Kjaergaard all’Inter

Maurits Kjaergaard, centrocampista danese del Red Bull Salisburgo, è stato corteggiato dall’Inter verso la fine del calciomercato estivo. Il classe 2003, però, è entrato anche nel mirino del Napoli di De Laurentiis che lo sta osservando da qualche mese e proverà a strapparlo ai nerazzurri durante il mercato invernale. L’Inter non ha concretizzato ad agosto il suo acquisto probabilmente per la quantità di giocatori che il club nerazzurro ha a sua disposizione in quel reparto. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sono i tre intoccabili del centrocampo di Simone Inzaghi. In loro assenza sono pronti Klaassen e Asllani, senza contare gli esterni. Sarebbe stato difficile per il giovane danese trovare spazio ed esprimere il suo talento.

I numeri di Maurits Kjaergaard

Il 20enne danese è un centrale dal piede mancino che può essere impiegato anche come trequartista o centrocampista di destra. Milita nella prima squadra del Salisburgo dalla stagione 2021/2022 ed è stato Campione d’Austria per ben 3 volte oltre ad aver vinto una coppa nazionale austriaca. Al momento in questa stagione ha totalizzato 15 presenze segnando 2 gol e fornendo 4 assist tra campionato, coppa nazionale e Champions League. Da circa un mese, però, è lontano dai campi di gioco per un infortunio alla spalla. Kjaergaard è diventato un pilastro del centrocampo del Salisburgo ma anche della nazionale danese under 21. Il suo futuro sembra essere lontano dall’Austria già dalla prossima stagione. La sua squadra attuale, infatti, ha già fissato il suo prezzo che si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

Dall’Inter al Napoli: colpo a sorpresa dei partenopei

