Dall’Fc Internazionale al Manchester City: Super Barellino, accordo a 35 milioni di euro

Pubblicità

L’acquisto a zero di Zielinski non allontana Barella dall’Inter: il club pensa a un investimento da 35 milioni per tenere lontano il City Sono tanti i club esteri interessati a Nicolò Barella, a partire dal Manchester City di Guardiola. Il tecnico spagnolo non ha mai nascosto il proprio debole per il centrocampista sardo. Ma gli … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Dall’Inter al Manchester City: Barella, accordo a 35 milioni è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.