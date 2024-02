Daino: «Fc Internazionale ingiocabile nel Derby d’Italia, vi spiego il motivo» #Intervista

Pubblicità

Daniele Daino esalta l’Inter dopo la vittoria nel derby d’Italia, spiegando il motivo per cui i nerazzurri sono superiori nel gioco

Daniele Daino ha nuovamente parlato del Derby d’Italia, sfida in cui l’Inter ha superato di misura la Juve, a Sportitalia.

DERBY D’ITALIA – «La Juve ha cercato di contenere e fare una difensiva perfetta, quello che serve contro l’Inter. Poi è mancata nella costruzione però e anche per meriti dell’Inter. I nerazzurri anche singolarmente ieri hanno messo in campo una prestazione ai massimi livelli. Quando l’Inter scende in campo in questa maniera, pur con un Lautaro contenuto alla grande da Bremer, dimostra di essere una squadra totale. Nerazzurri nettamente superiori quando trova queste prestazioni di altissimo livello dai propri singoli, diventa ingiocabile».

L’articolo Daino: «Inter ingiocabile nel Derby d’Italia, vi spiego il motivo» proviene da Inter News 24.