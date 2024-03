Dai punti ai gol subiti: tutti i ##Record di questa Internazionale F.C.

1 Mar 2024, 11:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sta riscrivendo il libro dei #record. Anzi, i libri. Quello della propria storia, certo, ma anche quello che rapporta la squadra nerazzurra agli altri quattro campionati top in Europa (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1): nessuno fa meglio della Beneamata. Andiamo a fare una carrellata di tutti i #record, quelli già raggiunti e quelli da raggiungere, della squadra che sta facendo sognare un popolo e tremare l’Europa.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

I punti in #CampionatoSerieA

L’Internazionale ha conquistato 69 punti in 26 giornate di #CampionatoSerieA. Mai, nell’era dei tre punti a #vittoria*, aveva raggiunto questo livello. Nemmeno nel 2006-07, quando ne aveva 68 e avrebbe chiuso a 97. Nella storia della Serie A, solo la Juventus del 2013-14, quella dell’ultimo anno di Antonio Conte in grado di totalizzarne 102 a fine stagione, aveva toccato quota 69 punti. Il Napoli l’anno scorso ne aveva 68.

Pubblicità

I gol fatti

La squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha segnato la bellezza di 67 reti e nessuno in Europa tiene il passo. La seconda in questa gradutoria è il Liverpool, primo in #classifica in Premier League che ne ha realizzati 63. I leoni nerazzurri sono stati più prolifici anche del Napoli scudettato della stagione passata: la squadra di Spalletti aveva segnato 60 gol, a questo punto della stagione.

I gol subiti

La Beneamata ha preso la miseria di 12 gol in 26 partite, nessuno le segna dal 10 febbraio scorso quando la Roma fu in grado di farne 2, prendendone quattro. E in generale, nel 2024, l’Internazionale ha incassato soltanto 4 reti. Il Napoli l’anno scorso 16 a questo punto, la sopracitata Juventus di Conte era a 19. In Europa nessuno ha subito così poco: la seconda in #classifica è il Nizza, a quota 15.

I #CLEANSHEET

L’Internazionale ha chiuso 17 partite con la rete inviolata: un numero abnorme, se rapportato alle 26 totali. E in merito ai primati individuali, Yann Sommer “Time” c’era in 16 occasioni con una sola assenza, quella di #Lecce (al Via Del Mare) quando è stato sostituito da Emil2 Audero. Il portiere svizzero “vede” il #record di Gigi Buffon a quota 21.

Le vittorie consecutive

L’Internazionale ha toccato quota 11 vittorie consecutive, tutte nel 2024: non aveva mai cominciato un anno solare a questi ritmi. Se prendiamo in considerazione i successi consecutivi in Serie A, il #record storico è ancora lontano ed è stato stabilito proprio dai leoni nerazzurri nel 2006-07, con 17 affermazioni di fila. Se spostiamo il raggio a tutte le competizioni, però, il massimo mai raggiunto è stato 13, fra il novembre 2007 e il gennaio 2008 sempre con Roberto Mancini. All’Internazionale di oggi mancherebbero 2 successi per eguagliarlo.

La media punti allenatori

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, oggi è il miglior allenatore della storia dell’Internazionale per media punti in Serie A. Il tecnico piacentino ha toccato quota 2.17, staccando José Mourinho (2.12), il primo Roberto Mancini del quadriennio 2004-2008 (2.12), Antonio Conte (2.11) ed Helenio Herrera (1.99).