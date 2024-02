12:47, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Da Rugani a Gatti: i gol dei difensori della Juve fanno la fortuna di Mister Max Allegri. Il dato dopo la rete al Frosinone

In questa stagione i difensori della Juve sono dei veri e propri attaccanti aggiunti. Il gol di Rugani al Frosinone è stato il settimo segnato da un difensore fino a questo momento.

Come riferito da Sky Sport, queste reti hanno fatto la fortuna di Mister Max Allegri perché hanno fruttato ben 9 punti in classifica. Nel match di andata col Napoli, ad esempio, era stato Gatti a segnare il gol del definitivo 1-0.

