Da Roma il sostituto di SuperAcerbi, ecco l’approfondimento: scambio con Teo “D’Artagnan” Darmian

23 Mar 2024, 15:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Internazionale chiamata a rivoluzionare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Kim e non solo, nuovo scenario a sorpresa Considerate le età sempre più in fase avanzata di Stefan de Vrij e Francesco “SuperAce” Acerbi, ora coinvolto nella faccenda che l’ha visto protagonista in negativo durante il secondo tempo di Internazionale-Napoli dello scorso 17 … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Da Roma il sostituto di “SuperAce” Acerbi: scambio con Teo “D’Artagnan” Darmian è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.