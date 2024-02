Da Big Markus Thuram a Calhas: come stanno gli infortunati dell’Internazionale F.C.

29 Feb 2024, 11:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sale a cinque il numero di calciatori infortunati in casa Internazionale dopo lo stop muscolare di Davide “Er Frate” Frattesi in seguito al gol timbrato ieri sera contro l’Atalanta. Il centrocampista si aggiunge ad una lunga lista composta da Big Marcùs Thuram, “SuperAce” Acerbi, Charas, il regista turco, e Sensi. Infermeria nerazzurra che dovrebbe cominciare a svuotarsi a partire dal prossimo impegno in #CampionatoSerieA di lunedì sera.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Contro il Genoa, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, dovrebbe riabbracciare tra i convocati sia Big Marcùs Thuram che “SuperAce” Acerbi. Il difensore ha ormai risolto il problema al polpaccio che lo aveva tenuto fuori, mentre l’attaccante nel weekend potrebbe tornare in gruppo e sperare di andare in panchina proprio contro il Grifone.

Pubblicità

Chi non dovrebbe farcela è Charas, il regista turco, , il cui obiettivo prioritario rimane quello di tornare a disposizione per la gara di ritorno in Champions League contro l’Atletico Madrid. Poche chance anche per “Er Frate” Frattesi, in attesa degli accertamenti strumentali da parte del club. Stop ancora lungo per Sensi dopo l’intervento di rimozione di una placca alla caviglia.