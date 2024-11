Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Pubblicità

Un’analisi dei dati e delle statistiche che mettono in evidenza l’andamento storico e attuale delle sfide tra Milan ed Empoli.

Pubblicità

Storico degli Incontri

Il risultato più comune quando Milan ospita l’Empoli è 1-0, verificatosi in tre occasioni. Nelle ultime 14 partite giocate a San Siro, il Milan ha ottenuto 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con una differenza reti di 23-8 a favore. Complessivamente, su 28 incontri totali, i rossoneri hanno trionfato 17 volte, mentre l’Empoli ha conquistato solo 3 vittorie, con una differenza reti di 52-21 in favore del Milan. L’ultima vittoria esterna dell’Empoli risale al 2017.

Prestazioni Recenti

Nella scorsa stagione, il Milan ha vinto entrambi gli scontri diretti, con risultati netti: 1-0 in casa e 3-0 in trasferta. Nelle ultime cinque partite contro l’Empoli, il Milan ha vinto 4 volte, con un solo pareggio. Entrambe le squadre non hanno trovato la vittoria nel loro ultimo incontro di Serie A.

Statistiche Offensivo-Difensive

Il Milan segna una media di 2.14 gol a partita quando gioca in casa, mentre l’Empoli registra solo 1 gol di media in trasferta. I rossoneri hanno una media di 1.6 gol segnati contro l’Empoli nei precedenti, rispetto ai soli 0.2 dell’Empoli contro il Milan.

Momenti Chiave

Il Milan è particolarmente incisivo nei primi 15 minuti di gioco, realizzando il 25% dei suoi gol in questa fascia temporale. L’Empoli, invece, concentra il 40% delle sue reti tra il 31′ e il 45′. Tuttavia, la solidità difensiva dei rossoneri è emersa in diverse occasioni, come dimostra il fatto che non hanno subito gol in due delle sei gare casalinghe di questa stagione.

Giocatori Chiave

Christian Pulisic guida il Milan con 5 reti in campionato, mentre per l’Empoli il miglior realizzatore è Pietro Pellegri con 3 gol. Sul fronte disciplinare, Youssouf Fofana e Liberato Cacace sono i giocatori con più cartellini gialli nelle rispettive squadre, entrambi con 4 ammonizioni.

Commento Personale

Con una superiorità storica e statistica marcata, il Milan parte con i favori del pronostico. Tuttavia, l’Empoli ha mostrato miglioramenti rispetto alla scorsa stagione e potrebbe sorprendere, specialmente se saprà sfruttare le sue fasce di gioco più produttive. Sarà una partita interessante, con il Milan che dovrebbe puntare a chiudere subito la gara nei primi minuti.