Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Un’analisi dettagliata delle statistiche e dei numeri tra Como e AC Monza in vista della sfida del 30/11/24.

Risultati e Precedenti

Il punteggio più comune tra le due squadre è l’1-1, verificatosi in tre occasioni. Negli ultimi sei incontri al Sinigaglia, Como ha ottenuto una vittoria, due pareggi e tre sconfitte, con Monza avanti nel conteggio reti (7-5). Nei 13 scontri diretti complessivi, Monza vanta 5 successi contro i 4 del Como, con 4 pareggi. Nonostante la differenza reti complessiva sia 16-16, Como ha segnato due gol in più nell’ultimo precedente, vincendo con un netto distacco.

Serie Attuali e Performance Recenti

Entrambe le squadre attraversano momenti complicati. Como non vince da sette partite e ha subito gol negli ultimi 14 incontri, mentre Monza arriva da tre sconfitte consecutive in cui non ha mai segnato. L’attacco di entrambe le squadre sembra in crisi: Como ha mancato il gol in una partita casalinga su cinque, mentre Monza è rimasto a secco in tre trasferte su sei.

Momenti Chiave e Statistiche sui Gol

Como segna spesso tra il 46° e il 60° minuto, rappresentando il 46% delle sue reti, la percentuale più alta del campionato. Monza, invece, concentra il 27% delle sue marcature tra il 31° e il 45°. Tuttavia, l’attacco ospite non è riuscito a segnare negli ultimi tre incontri, una striscia negativa preoccupante.

Contributi Individuali

Patrick Cutrone (Como) e Dany Mota (Monza) sono i migliori marcatori delle rispettive squadre con 4 gol ciascuno. Tra gli uomini assist, Nico Paz (Como) e Giorgos Kyriakopoulos (Monza) sono i più prolifici con 3 passaggi vincenti ciascuno. Sul fronte disciplinare, Alberto Moreno (Como) e Armando Izzo (Monza) guidano la classifica delle ammonizioni con 4 e 5 cartellini gialli rispettivamente.

Andamento del Match

Como si è dimostrato efficace nel mantenere il vantaggio casalingo: nel 90% dei casi in cui segna per primo, riesce a vincere. Al contrario, Monza non ha mai ribaltato un risultato in trasferta dopo essere andato in svantaggio. Entrambe le squadre faticano però a segnare, con Como che registra una media di 1.83 gol casalinghi contro gli 0.89 di Monza in trasferta.

Commento Personale

La sfida tra Como e Monza si preannuncia equilibrata ma ricca di tensione, vista la difficoltà offensiva di entrambe le squadre. Credo che i dettagli, come la gestione dei momenti chiave o una rete improvvisa, potrebbero fare la differenza in una partita che promette equilibrio fino al fischio finale.