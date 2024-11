Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Pubblicità

Un’analisi dettagliata delle statistiche delle due squadre.

Risultati Frequenti e Andamento Storico

Il risultato più comune nelle sfide tra Brescia e AS Bari è stato il 1-1, verificatosi in 6 occasioni.

Nelle ultime 17 partite casalinghe di Brescia, la squadra ha vinto 5 volte, ottenendo 7 pareggi, mentre AS Bari ha vinto altrettante 5 partite.

In 34 scontri complessivi, Brescia ha vinto solo 7 volte, mentre AS Bari ha prevalso in 14 occasioni, con 13 pareggi.

Nell’ultima stagione, AS Bari ha vinto entrambe le sfide, 2-0 in casa e 2-1 in trasferta.

Tendenze nella Realizzazione dei Gol

Brescia segna il 28% dei suoi gol tra i minuti 76 e 90, mentre AS Bari realizza il 27% dei suoi gol tra il 16° e il 30° minuto.

Brescia ha vinto tutte le partite casalinghe in cui è passato in vantaggio per 1-0, mentre AS Bari riesce a vincere solo il 42% delle partite in trasferta quando si porta in vantaggio per 1-0.

Performance nelle Ultime Partite

AS Bari non ha perso in 12 partite consecutive, mantenendo una forma solida anche in trasferta, dove non ha subito sconfitte nelle ultime 5 partite.

Brescia, invece, non ha vinto nessuna delle ultime 5 partite contro AS Bari, evidenziando una certa difficoltà contro questa squadra.

Le statistiche suggeriscono che la media gol nei confronti diretti tra le due squadre è alta, con 3.6 gol a partita, mentre la media nel primo tempo si attesta a 1.6 gol.

Dettagli sui Giocatori e Tendenze Individuali

Brescia ha il miglior marcatore in Birkir Bjarnason , con 3 gol, mentre Kevin Lasagna di AS Bari è il miglior realizzatore con 4 gol.

, con 3 gol, mentre di AS Bari è il miglior realizzatore con 4 gol. Il difensore Davide Adorni di Brescia è il giocatore con il maggior numero di ammonizioni, con 5 cartellini gialli, e lo stesso numero di ammonizioni lo ha anche Ahmad Benali di AS Bari.

Situazione Attuale delle Squadre

Brescia si trova al 7° posto in classifica con 18 punti, migliorando rispetto alla 15ª posizione dello scorso anno (15 punti).

AS Bari è attualmente al 6° posto con 20 punti, una piccola crescita rispetto al 10° posto della scorsa stagione (18 punti).

Riepilogo breve

Le statistiche mostrano un equilibrio tra le due squadre, con AS Bari che ha un vantaggio recente nelle sfide dirette. Brescia, tuttavia, ha una buona media gol in casa, mentre AS Bari si dimostra forte in trasferta. Con il 1-1 come risultato più frequente, un pareggio potrebbe essere il risultato più probabile, anche se AS Bari ha mostrato un rendimento migliore nelle ultime partite.