Cuadrado-Internazionale F.C., #Novità inaspettata da Centro Sportivo “Suning” Appiano, ecco l’approfondimento: le NEWS verso l’Udinese

7 Apr 2024, 16:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Cuadrado Internazionale, novità inaspettata da Appiano: le ultime verso l’Udinese. Cosa filtra sull’esterno colombiano C’è una buona notizia per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, in vista di Udinese Internazionale. Come riferito su X dal giornalista Pasquale Guarro Juan Cuadrado farà parte dell’elenco dei convocati per la difficile #TRASFERTA friulana. Cuadrado è stato operato al tendine d’Achille il 20 dicembre 2023 e […]

L’articolo Cuadrado-Internazionale, novità inaspettata da Appiano: le ultime verso l’Udinese proviene da Internazionale News 24.