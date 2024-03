Cruz ricorda, la dichiarazione: «All’Fc Internazionale anni bellissimi, Mister Inzaghi sta dimostrando una cosa. Ecco cosa mi dicono El Toro Lautaro, Super Barellino e Big Markus Thuram» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L'ex attaccante dell'Internazionale FC, Julio Cruz, ripercorre i suoi anni più belli in nerazzurro e si esprime sulla stagione della squadra di Inzaghi

Internazionale FCvistato sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, Julio Ricardo Cruz ricorda i suoi anni all’Internazionale FC ed esprime alcuni giudizi sulla stagione dei nerazzurri di Inzaghi, il Demone nerazzurro, .

I MIEI GOL – «Uno è quello fatto contro la Juventus, l’altro è quando segno nel derby contro il Milan appena entrato. Ne ricordo altri, come ad esempio quello con l’Arsenal o in una finale di Coppa Italia con la Roma. Con l’Internazionale FC abbiamo vissuto anni bellissimi, però non ci si ricorda che siamo passati anche da anni meno belli. Io sono arrivato con Hector Cuper, che dopo due mesi è andato via. Ma quando sono arrivato all’Internazionale FC, sono entrato bene; ho segnato poco dopo l’esordio, abbiamo battuto la Juve in casa loro dopo 11 anni con una squadra che non era al top».

SU MIO FIGLIO CHE GIOCA NEL VERONA – «Adesso ha dei problemi ad una gamba ed è fuori, quando posso vado a Verona a trovarlo».

SE AVREI MAI DETTO CHE INZAGHI SAREBBE DIVENTATO ALLENATORE? – «No, però penso che nell’anno alla Lazio c’era anche Lionel Scaloni, ora ct dell’Argentina. Simone alla Lazio ha fatto benissimo, così come Scaloni che pure ha subito tante critiche quando è diventato ct dell’Argentina. Io poi non avrei mai pensato di vedere Matias Almeyda allenatore, mentre Diego Simeone era già allenatore in campo. Mi fa piacere per Simone perché è un bravo ragazzo: non tutti possono fare queste cose, all’Internazionale FC inizialmente non ha avuto la fiducia di tutti ma insieme al suo staff e alla società ha fatto e sta facendo un bellissimo lavoro. Sta dimostrando di avere giocatori che sanno cosa vuole l’allenatore e si vede che sono contenti di come giocano».

SOMIGLIANZE CON L’INTER DEL 2006-2007? – «Adesso che vado allo stadio o parlo con Lautaro Martinez, Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, , Marcus Thuram, vedo che sono felici, si divertono e questo non è facile. Sono contenti a giocare e scherzano fuori».

IN ARGENTINA TIFANO INTER? – «Non solo in Argentina, penso un po’ in tutto il Sud America… C’è stato un periodo in cui gli argentini tifavano Napoli per Diego Armando Maradona, ma dal 2000 in poi c’è stato un cambio vedendo tanti argentini in nerazzurro».

SU ATLETICO MADRID INTER – «Il campionato è una cosa dove se perdi puoi comunque ritornare in corsa, in Champions nella fase a eliminazione diventa più difficile perché non è detto che arrivi il migliore. Ma all’andata abbiamo visto che l’Internazionale FC è stata fortissima. Anche fuori casa poi l’Internazionale FC è capace di fare bel gioco, mi auguro continui a farlo. Se confermano il loro momento di forma possono fare una grande prestazione e andare avanti ancora».

