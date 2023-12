Crespi convocato per Frosinone Vecchia Signora Juventina: prima chiamata in prima squadra per il portiere della Next Gen

Crespi convocato per Frosinone Juve: prima chiamata in prima squadra per il portiere della Juventus Next Gen

Novità tra i convocati di Frosinone Juve. Il nome nuovo è quello di Gian Marco Crespi, portiere classe 2001 della Juventus Next Gen alla prima convocazione in prima squadra.

Crespi è alla sua seconda esperienza in Seconda squadra: dopo essere arrivato nel gennaio 2023 a Torino, non è stato riscattato dai bianconeri al termine della stagione. Visto l’infortunio di Garofani e la scadenza del contratto del portiere col Crotone, la Juventus ha deciso di riportarlo a Torino da svincolato nei mesi scorsi. Ora la grande vetrina tra i big di Allegri.

