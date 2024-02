Cremonese, UFFICIALE l’ingaggio dell’ex Vecchia Signora Juventinantus

Ultimo giorno di mercato e ultime ore per acquistare rinforzi per le squadre. La Cremonese ha ingaggiato l’ex centrocampista della Juve

Cremonese, arriva il rinforzo in difesa per la Cremonese che punta su un ex Juve.

Dal Lecco arriva l’ex centrocampista bianconero Luca Marrone con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A e se il calciatore dovesse giocare la metà delle partite.

The post Cremonese, UFFICIALE l’ingaggio dell’ex Juventus appeared first on Juventus News 24.