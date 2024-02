CR7, addio all’Al Nassr nel 2025? Ecco la circostanza sull’ex Signora Juve

CR7, pronto a lasciare l’Al Nassr nel 2025? Ecco le ultime sull’ex fenomeno portoghese con un passato in bianconero. La situazione

Cristiano Ronaldo, ex campione con un recente passato in bianconero, è stato il primo campione ad approdare in Arabia Saudita e l’Al Nassr, ora, comincia a temere per il suo futuro. Il club ha paura di perderlo, il che genererebbe un disastro economico.

Secondo quanto appreso da Goal Arabia, l’Al Nassr paga i contratti faraonici dei suoi giocatori grazie all’indotto di CR7. Nel frattempo, però, il portoghese ha reso noto che vorrebbe investire nelle azioni del club. Insomma, in un modo o nell’altro il futuro sembra scritto.

