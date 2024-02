Costacurta sta dalla parte di Mister Stefano Pioli: «Il piano partita che aveva ipotizzato era giusto». Poi scarica le colpe su di loro

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha difeso Stefano Pioli dalle critiche per il risultato di Monza: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Alessandro Costacurta ha parlato in questi termini della sconfitta del Milan a Monza:

Pubblicità

PAROLE – «Pioli ha rischiato ma non gli è andata bene. Voglio redistribuire le colpe però. I giocatori quando hanno queste opportunità devono sfruttarle. Secondo me l’idea di Pioli era quella di trattenere un certo tipo di risultato per poi mandare in campo i vari Leao, Giroud e Pulisic per portarsela a casa. Insomma, non gli è andata bene. Il Milan ha un’unica costante nel suo cammino di quest’anno, la capacità di prendere gol. Quelli di stasera sono stati errori individuali abbastanza gravi. I difensori centrali del Milan quest’anno hanno sbagliato tanto, e ripeto che è oramai questa la costante. Le prossime saranno partite nelle quali il Milan dovrà stare attento».

Pubblicità

Pubblicità

The post Costacurta sta dalla parte di Pioli: «Il piano partita che aveva ipotizzato era giusto». Poi scarica le colpe su di loro appeared first on Milan News 24.