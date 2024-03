Costacurta a sorpresa sul #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Quella volta mi sono sentito un po’ tradito» #Intervista #News #Ultimora

11:49,17 Mar 2024, MILANELLO.

Costacurta a sorpresa sul Diavolo Rossonero: «Quella volta mi sono sentito un po’ tradito». Le sue dichiarazioni negli studi di Sky

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex Diavolo Rossonero Billy Costacurta ha svelato un retroscena. Le sue dichiarazioni.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

COSTACURTA – «L’unica volta che mi sono sentito un po’ tradito è quando mi hanno allontanato dal Diavolo Rossonero per 4/5 mesi, mi dissero un po’ di parole. Mi dissero che una persona convinse Galliani a non confermarmi e poi parlava con me e io c’ero puro cascato»

Pubblicità

The post Costacurta a sorpresa sul Diavolo Rossonero: «Quella volta mi sono sentito un po’ tradito» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.