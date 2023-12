Cosmi: «Lautaro tra i top 5 attaccanti del mondo. AD Giuseppe Marotta…»

Mister Serse Cosmi si è espresso su Lautaro Martinez, riconoscendo anche la forza dei dirigenti dell’Inter

Cosmi si è espresso a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS su Lautaro Martinez e i dirigenti dell’Inter:

«Lautaro Martinez è tra i primi cinque attaccanti al mondo. Se nell’elenco sei anche solo il quinto del mondo non è male (ride, ndr). Lautaro Martinez non ha passato momenti eccezionali. Appena arrivato non giocava. E in alcuni momenti all’Inter non faceva gol. La rabbia che hai dentro quando non fai gol, se sei un attaccante, è la stessa per tutti. Ma Lautaro Martinez mi dà la sensazione che nel tempo è migliorato nella gestione mentale della partita. Quando vede che non trova gol adesso viene dietro e aiuta la squadra a trovare più spazi per i compagni che vivono di inserimenti. Incredibili! Do grande merito a Beppe Marotta, Piero Ausilio e Simone Inzaghi per come hanno costruito l’Inter»

