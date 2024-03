Cosa rischia il #Milan AC: tra le ipotesi non si esclude la retrocessione! I #particolari

10:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Cosa rischia il Diavolo Rossonero: tra le ipotesi non si esclude la retrocessione! I #particolari e tutti gli aggiornamenti sull’indagine

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha evidenziato i possibili rischi in cui potrebbe incappare il Diavolo Rossonero dopo le indagini condotte dalla Procura di Diavolo Rossoneroo su #club e alcuni dei suoi dirigenti.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Tra le possibilità non si esclude nemmeno la retrocessione: questa arriverebbe teoricamente per gravi illeciti amministrativi, cosa che nel caso del Diavolo Rossonero è comunque ancora tutta da dimostrare. Al momento, dunque, si tratta di uno scenario molto remoto.

Pubblicità

The post Cosa rischia il Diavolo Rossonero: tra le ipotesi non si esclude la retrocessione! I #particolari appeared first on Diavolo Rossonero News 24.