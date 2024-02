Corsa scudetto, Allegri spiega: «Fc Internazionale favorita ma va fatta solo una cosa»

Corsa scudetto, Max Allegri, tecnico della Juve, ha analizzato la rincorsa al tricolore in campionato: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa prima di Juve-Udinese, Max Allegri ha parlato della corsa scudetto che vede coinvolto anche il Milan:

INTER «Loro sono favoriti e non dovevamo aspettare la partita con la Roma per scoprirlo. Noi abbiamo fatto 53 punti e tornare alla vittoria domani è importante, perchè ci allontiamo dal 5 posto e si tornerebbe alla vittoria e sarebbe molto importante. E poi torneremmo a – 4 dall’Inter che è un dato di fatto. Loro stanno facendo cose straordinarie, noi stiamo facendo il nostro percorso. L’Inter nel 2024 ha fatto 7 partite e le ha vinte tutte, noi facciamo un passo per volta e domani cerchiamo di tornare alla vittoria».

LA CONFERENZA DI ALLEGRI PRIMA DI JUVE-UDINESE

