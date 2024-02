Corsa scudetto AC Milan, Simone Mister Inzaghi avvisa i rossoneri: vuole lo scudetto in quella partita

Corsa scudetto Milan, Simone Inzaghi avvisa i rossoneri di Pioli: vuole la matematica del tricolore nel derby della 33esima giornata

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter prima in classifica, ha un pensiero chiaro sulla corsa scudetto e ha avvisato tutti i suoi calciatori.

L’obiettivo del tecnico piacentino è quello di arrivare alla matematica certezza del tricolore nel derby della 33esima giornata contro il Milan per quella che sarebbe una beffa storica per gli uomini di Pioli.

