Correa teme l’Fc Internazionale: «Sarà complicata, ho questa speranza per il risultato» #Intervista

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Angel Correa, dopo la vittoria in Liga sul Las Palmas, pensa al match contro l’Inter in Champions

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Atletico Madrid–Las Palmas, Angel Correa si esprime così in vista della sfida di Champions League contro l’Inter di martedì sera.

LAS PALMAS – «Sono molto contento dello sforzo fatto dalla squadra. Penso che quello che abbiamo provato in questi giorni sia andato molto bene. Sapevamo che il Las Palmas gioca così, provano sempre a giocare ed è così che sono arrivati ​​i primi gol, che abbiamo rubato i palloni e siamo stati in grado di convertire. Sono contento per la partita, per i minuti che ho giocato e felice per aver aiutato la squadra. Lavoro per stare ancora meglio fisicamente e col pallone».

INTER – «Sarà una partita molto complicata, ma speriamo di fare insieme una grande partita e di portare via un buon risultato».

L’articolo Correa teme l’Inter: «Sarà complicata, ho questa speranza per il risultato» proviene da Inter News 24.