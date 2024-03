Correa Internazionale F.C., il Marsiglia ha già deciso così sul suo riscatto! #Incredibile Gli scenari per l’estate

24 Mar 2024, 13:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Correa Internazionale, il Marsiglia ha già deciso così sul suo riscatto! Gli scenari per l’estate per l’attaccante argentino. Le ultime Il futuro di Joaquin Correa sembra già scritto: al #termine della stagione, co ogni probabilità, farò ritorno all’Internazionale. La sua esperienza in prestito al Marsiglia sta andando malissimo: è finito ai margini del #Progetto #Tecnico e, […]

