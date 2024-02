Coreografia Fc Internazionale-Juve, la Nord non ci sta: «Nessun finanziamento, domani…» #Intervista

La curva Nord si è espressa sulla coreografia per Inter-Juve e le voci circa un presunto finanziamento ricevuto per realizzarla

Coreografia per Inter-Juve? Ci sarà certo, ma non con un finanziamento di Qatar Airways. Così la Curva Nord in un duro comunicato (dopo i rumors) sui propri profili social.

COREOGRAFIA INTER-JUVE – «L’eterno derby tra il bene e il male è alle porte e la Nord è già al lavoro per realizzare l’ennesima cornice a sostegno dei nostri colori. Nelle ultime ore è stato diffuso un messaggio equivoco inerente la coreo che sarebbe stata sponsorizzata da una compagnia aerea, NIENTE DI PIÙ FALSO.

Il riferimento all’intervento economico esterno riguarda un’iniziativa della società Inter e che riguarderà gli altri settori dello stadio e NON LA NORD!!! La nostra autonomia a livello creativo ed economico è uno dei pilastri su cui si fonda la nostra libertà di esprimere il sostegno a modo nostro e al quale non rinunceremo mai».

L’articolo Coreografia Inter-Juve, la Nord non ci sta: «Nessun finanziamento, domani…» proviene da Inter News 24.