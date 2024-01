Coppa Italia e Salernitana nel mirino: il primo allenamento del 2024 – GALLERY

Coppa Italia e Salernitana nel mirino: il primo allenamento del 2024 – La GALLERY pubblicata dalla Juve

2024, si parte! La Juventus si allena al JTC per preparare le prime sfide del nuovo anno: si comincia con un doppio incrocio contro la Salernitana. Prima il 4 in Coppa Italia all’Allianz Stadium, poi il 7 in Serie A all’Arechi.

CLICCA QUI PER LA GALLERY DELL’ALLENAMENTO ODIERNO

