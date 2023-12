Convocati Vecchia Signora Juventinantus Next Gen per la Vis Pesaro, le scelte di Brambilla: c’è Huijsen, ma Turicchia…

Convocati Juventus Next Gen per la Vis Pesaro: le scelte di mister Brambilla per il match in programma quest’oggi

La Juventus Next Gen ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi contro la Vis Pesaro. Fuori Turicchia per infortunio e Crespi, convocato in prima squadra, mentre è presente Huijsen.

LA LISTA

2 Savona

3 Stramaccioni

4 Huijsen

5 Muharemovic

6 Maressa

9 Cerri

13 Poli

14 Mulazzi

15 Comenencia

17 Ntenda

19 Rouhi

20 Iocolano

21 Palumbo

25 Scaglia

26 Damiani

27 Valdesi

29 Salifou

30 Daffara

31 Stivanello

33 Perotti

36 Anghelé

40 Pugno

