Convocati Vecchia Signora Juventina Primavera per l’Empoli: tre assenze e un rientro importante per Montero

Convocati Juve Primavera per il match contro l’Empoli in programma oggi: la lista completa dei giocatori a disposizione di Montero

Juve Primavera in campo oggi in casa dell’Empoli, con l’obiettivo di dare continuità alle ultime vittorie portate a casa. Mister Paolo Montero ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta toscana. Rientra Vinarcik (Radu torna in Under 17), assente Vacca per infortunio, così come Florea (squalificato) e Bassino, oltre a Domanico, ceduto al Monza.

LA LISTA

1 Vinarcik

2 Martinez Crous

3 Firman

4 Boufandar

8 Ripani

9 Biggi

11 Srdoc

12 Zelezny

13 Turco

15 Savio

16 Pagnucco

18 Grosso

19 Scienza

25 Ngana

26 Finocchiaro

28 Owusu

29 Crapisto

31 Gil Puche

32 Pugno

