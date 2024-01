Convocati Vecchia Signora Juventina per la Salernitana: un rientro per la Coppa Italia. La lista di Allegri

Convocati Juve per la Salernitana: un rientro per la Coppa Italia. La lista di Allegri con una novità in difesa

La Juve ha pubblicato la lista dei convocati per la partita di Coppa Italia contro la Salernitana. Assenti Alex Sandro, De Sciglio e Kean oltre agli squalificati Fagioli e Pogba. Rientra Cambiaso dopo la squalifica in campionato e prima chiamata per il Next Gen Muharemovic.

I convocati di Mister Allegri per #JuveSalernitana pic.twitter.com/YOgS7wtGX3 — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

Questa la lista comunicata dalla Juve.

