Convocati Turchia, Montella chiama Il Mago Yldiz – #OFFICIAL #NEWS 

15:02, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Vincenzo Montella, Ct della Turchia, ha convocato l’attaccante della Juve Kenan il Mago Yldiz per le sfide contro Ungheria e Austria

C’è anche Kenan il Mago Yldiz tra i convocati della Turchia per gli impegni di marzo. Vincenzo Montella punterà sul giocatore della Juve per le sfide contro Ungheria e Austria.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La Turchia giocherà il 22 e il 26 marzo, dunque il Mago Yldiz tornerà alla Continassa solo a partire dal 27 marzo, ovvero tre giorni prima del match contro la Lazio.

Pubblicità

The post Convocati Turchia, Montella chiama il Mago Yldiz – UFFICIALE appeared first on Juventus News 24.