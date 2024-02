Convocati Signora Juve Primavera per la Lazio: prima chiamata per Montero Jr. Due assenze importanti

Convocati Juve Primavera per il match di oggi contro la Lazio: le scelte complete del mister Paolo Montero per il match

Juve Primavera oggi in campo contro la Lazio per la 20esima giornata di campionato. Paolo Montero ha diramato la lista dei convocati, nella quale entra per la prima volta il figlio. Out Ripani e Pagnucco, tornano Florea e Ngana, scende anche Anghelè dalla Next Gen.

I CONVOCATI

1 Vinarcik

2 Martinez Crous

4 Boufandar

9 Biggi

10 Anghelè

11 Srdoc

12 Zelezny

13 Turco

15 Savio

18 Grosso

22 Florea

26 Finocchiaro

28 Owusu

29 Crapisto

31 Gil Puche

32 Pugno

34 Grelaud

36 Mazur

41 Montero Benia

