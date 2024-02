Convocati Signora Juve Primavera, i ragazzi a disposizione di Montero

Questa sera, la Juventus Primavera affronterà la Sampdoria Primavera. Ecco i convocati di Paolo Montero

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Paolo Montero per il match contro la Sampdoria Primavera.

CONVOCATI – Torna in campo la Juventus Primavera di Paolo Montero e nel posticipo di lunedì 19 febbraio 2024 ospita a Vinovo i pari età della Sampdoria.

Fischio d’inizio in programma alle ore 20:00.

Di seguito i convocati per la partita contro i blucerchiati.

I CONVOCATI

1 Vinarcik

2 Martinez Crous

4 Boufandar

7 Vacca

9 Biggi

12 Zelezny

15 Savio

16 Pagnucco

17 Giorgi

18 Grosso

19 Scienza

22 Florea

25 Ngana

26 Finocchiaro

29 Crapisto

31 Gil Puche

32 Pugno

36 Mazur

40 Radu

41 Montero Benia

42 Rizzo

43 Contarini

