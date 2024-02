Convocati Signora Juve Next Gen per la Torres: la lista completa di Brambilla

Convocati Juventus Next Gen per il match contro la Torres: le scelte di mister Massimo Brambilla per la sfida in programma oggi

Diramati i convocati della Juventus Next Gen per il match in programma oggi contro la Torres, valido per la 25esima giornata di questo campionato. Questa la lista completa del tecnico Brambilla.

I CONVOCATI

2 Savona

3 Stramaccioni

5 Muharemovic

6 Maressa

7 Hasa

9 Cerri

13 Poli

15 Comenencia

17 Guerra

18 Ntenda

19 Rouhi

21 Palumbo

25 Scaglia

26 Damiani

29 Salifou

30 Daffara

31 Stivanello

32 Turicchia

33 Perotti

35 Fuscaldo

36 Anghelé

41 Bonetti

44 Sekulov

