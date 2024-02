Convocati Signora Juve Next Gen, la lista dei ragazzi a disposizione di Brambilla

La Juventus Next Gen ha diramato la lista dei convocati di Massimo Brambilla per la gara contro il Sestri Levante

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati della Next Gen per la gara contro il Sestri Levante. In casa bianconera, rispetto alla gara contro la Torres, mancano Poli e Maressa.

CONVOCATI – La sfida tra Juventus Next Gen e Sestri Levante coincide con il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno di Serie C.

Il fischio d’inizio è fissato per oggi – mercoledì 14 febbraio 2024 – alle ore 18:30.

Di seguito la lista dei convocati diramata da Massimo Brambilla in vista del match del “Giuseppe Moccagatta” contro la formazione ligure.

I CONVOCATI

2 Savona

3 Stramaccioni

5 Muharemovic

7 Hasa

9 Cerri

15 Comenencia

17 Guerra

19 Rouhi

21 Palumbo

25 Scaglia

26 Damiani

29 Salifou

30 Daffara

31 Stivanello

32 Turicchia

33 Perotti

35 Fuscaldo

36 Anghelé

41 Bonetti

44 Sekulov

