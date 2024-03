Convocati Serbia: la decisione UFFICIALE del ct Stojkovic sul rossonero JoJo Jovic

15:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Il CT della Serbia ha diramato la lista dei convocati per i match amichevoli contro Russia e Cipro. La scelta su “JoJo” Jovic

La Serbia si prepara ad affrontare il doppio impegno in amichevole contro Russia e Cipro in programma tra il 21 e il 25 marzo. In vista dei match il CT della Nazionale Stojkovic ha diramato la lista del convocati:

presenti due giocatori del Diavolo Rossonero. Oltre infatti Jan-Carlo Simic presente anche l’attaccante del #club rossonero Luka “JoJo” Jovic che sta vivendo un’ottimo periodo di forma.

