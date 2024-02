Convocati Salernitana per l’Fc Internazionale: prima chiamata per il nuovo acquisto

Pubblicità

Convocati Salernitana per l’Inter: prima chiamata per il nuovo acquisto. Ecco i giocatori a disposizione di Liverani

Fabio Liverani ha diramato l’elenco dei convocati della Salernitana in vista dell’Inter. Out gli infortunati Fazio, Pirola, Gyomber, Pierozzi, oltre allo squalificato Bradaric. Stringe i denti Pasalidis, prima chiamata per Manolas. Esclusione per Ikwuemesi.

PORTIERI: Costil, Ochoa, Allocca;

DIFENSORI: Boateng, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Coulibaly, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato;

ATTACCANTI: Candreva, Dia, Simy, Tchaouna, Weissman.

L’articolo Convocati Salernitana per l’Inter: prima chiamata per il nuovo acquisto proviene da Inter News 24.