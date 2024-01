Convocati Salernitana per la Vecchia Signora Juventina: otto assenze per Mister Inzaghi! La lista per la Coppa Italia

Convocati Salernitana per la Juve: otto assenze per Inzaghi! La lista per la sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia

La Salernitana ha diramato la lista dei convocati di Inzaghi per la sfida alla Juve. Sono assenti Ochoa, Pirola, Kastanos, Dia, Coulibaly e Cabral. Fuori per la Coppa Italia anche Bohinen, fermato da un affaticamento muscolare, e Candreva.

I convocati per Juventus – Salernitana #JuventusSalernitana #macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/zbYbtxs7sL — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) January 3, 2024

The post Convocati Salernitana per la Juve: otto assenze per Inzaghi! La lista per la Coppa Italia appeared first on Juventus News 24.