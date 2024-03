Convocati Olanda: la decisione UFFICIALE di Koeman su Power Reijnders e Zirkzee

15:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Convocati Olanda: la decisione UFFICIALE di Koeman su Reijnders e Zirkzee. I 22 calciatori convocati per le sfide di marzo

L’Olanda ha diramato i convocati per le partite di marzo contro la Scozia e Germania. Sorpresa tra i 22 calciatori scelti da Ronald Koeman: prima chiamata per l’obiettivo di mercato rossonero Josuha Zirkzee. Presente anche Reijnders. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Bizot, Flekken, Olij, Verbruggen;

DIFENSORI: Ake, Blind, Van Dijk, Dumfries, Frimpong, Geertruida, Hartman, De Ligt, Timber, De Vrij, Van De Ven;

CENTROCAMPISTI: Frenkie De Jong, Koopmeiners, Reijnders, De Roon, Schouten, Verman, Wijnaldum, Wieffer;

ATTACCANTI: Brobbey, Depay, Gakpo, Malen, Xavi Simons, Zirkzee, Weghorst.

