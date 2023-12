Convocati Napoli per l’Fc Internazionale: la lista di Mazzarri per il match di stasera

L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha diramato la lista dei convocati per la gara di stasera in campionato contro l’Inter

Stasera andrà in scena Napoli Inter ed il tecnico dei partenopei, Walter Mazzarri, ha diramato la lista dei convocati per la sfida valevole per il quattordicesimo turno di Serie A.

Regolarmente in gruppo Zielinski, così come il recuperato Lindstrom, mentre è assente Zanoli che ieri aveva saltato l’allenamento per una lombalgia. Non ci sono neanche Mario Rui e Olivera.

Portieri: Gollini, Idasiak, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Lindstrom, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin

