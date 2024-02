Convocati Monza per il AC Milan: le scelte di Palladino per il match

Convocati Monza per il Milan: le scelte di Palladino per il match di campionato contro i rossoneri

L’allenatore del Monza Palladino ha diramato i convocati per la sfida contro il Milan. Di seguito la lista pubblicata sul sito ufficiale del club brianzolo.

2 Donati, 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Birindelli, 20 Zerbin, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 27 Maldini, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 44 A.Carboni, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Dany Mota. All. Palladino

