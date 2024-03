Convocati #Juve per l’Atalanta B.C.: riecco “KK” Kean! “Giovannino” Vlahovic non è l’unico assente

12:45, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Convocati Juve, la lista completa dei giocatori a disposizione di Mister Max Allegri per il match contro l’Atalanta B.C.: le scelte

La Juve ha diramato la lista dei convocati per la sfida di oggi contro l’Atalanta B.C.. Torna a disposizione Kean dopo il lungo infortunio, così come McKennie, assente a S.S.C. Napoli. Fuori causa Giovannino Vlahovic per squalifica, oltre agli infortunati Rabiot, Carlitos Alcaraz e Mattia2 Perin e agli squalificati Pogba e Fagioli.

1 Szczesny

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 “il Filosofo” Danilo

7 Chiesa

11 Filip “Fil” Kostic

12 Alex Sandro Silva

14 “Arek” Milik

15 il Mago Yldiz

16 McKennie

17 Iling-Junior

18 Kean

20 “Fabietto” Miretti

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

27 Cambiaso

33 Djalo

41 Nicolussi Caviglia

47 Nonge Boende

49 Scaglia

