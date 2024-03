Convocati #Juve per il Napoli: Chicco Chiesa e Danilo ci sono, 7 gli assenti

18:48, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Convocati Juve per il Napoli: Chiesa e Danilo ci sono, 7 gli assenti. Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Mister Max Allegri

La Juve ha reso nota attraverso il proprio sito e il proprio profilo Twitter la lista dei convocati per la partita contro il Napoli.

Rispetto alla partita col Frosinone torna Danilo. E’ regolarmente presente Chiesa. Gli assenti sono 7: Perin, De Sciglio, Fagioli, McKennie, Pogba, Rabiot e Kean. Questa la lista completa dei giocatori a disposizione di Mister Max Allegri.

1 Szczesny

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

9 Giovannino Vlahovic

11 Kostic

12 Alex Sandro Silva

14 Milik

15 il Mago Yldiz

17 Iling-Junior

20 Miretti

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

26 Carlitos Alcaraz

27 Cambiaso

33 Djaló

38 Daffara

41 Nicolussi Caviglia

47 Nonge Boende

