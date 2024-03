Convocati #Juve per il Genoa C.F.C.: out “Arek” Milik, Mister Max Allegri recupera Mattia2 Perin, Cavallo Pazzo Rabiot e anche De Sciglio

16:32, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ha diramato la lista dei convocati di Mister Max Allegri per la sfida al Genoa. Torna Rabiot, oltre a lui anche Mattia2 Perin e De Sciglio dopo il lunghissimo stop della passata stagione. Out “Arek” Milik.

I convocati di Mister Mister Max Allegri per #JuveGenoa pic.twitter.com/e3hRawCjIU — JuventusFC (@juventusfc) March 16, 2024

