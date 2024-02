Convocati ##Juve Next Gen per il Perugia: la lista di Brambilla

13:47, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Convocati Juventus Next Gen per il Perugia: la lista di Brambilla per la trasferta in Umbria. L’elenco completo

Diramata la lista dei convocati della Juventus Next Gen per il match sul campo del Perugia. Out Daffara, convocato in Prima Squadra, torna Iocolano. Di seguito l’elenco completo.

2 Savona

3 Stramaccioni

4 De Jesus Gomes

5 Muharemovic

7 Hasa

9 Cerri

15 Comenencia

17 Guerra

19 Rouhi

20 Iocolano

21 Palumbo

22 Zelezny

25 Scaglia

29 Salifou

31 Stivanello

32 Turicchia

33 Perotti

35 Fuscaldo

36 Anghelé

41 Bonetti

44 Sekulov

50 Da Graca

