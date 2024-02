Convocati Italia U17 per la doppia sfida alla Francia: presenti 6 rossoneri, c’è Camarda

L’Italia U17, affronterà i pari categoria della Francia in una doppia amichevole. Tra i convocati presenti 6 rossoneri, c’è Camarda

Tra i convocati dell’Italia U17 per la doppia amichevole contro la Francia ci sono anche 6 rossoneri, tra questi anche Camarda stella del Milan Primavera e che recentemente ha fatto il suo esordio in prima squadra. L’elenco completo:

Portieri: Alessandro Longoni (Milan), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Emanuel Benjamín de Sant’ana Balbinot (Real Madrid), Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Barcellona), Nirash Raffaello Perera (Milan);

Centrocampisti: Davide Atzeni (Fiorentina), Filippo Bellino (Juventus), Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Inter), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Alessandro Ciardi (Salisburgo), Mattia Liberali (Milan), Stefano Maiorana (Fiorentina), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).

