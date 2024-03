Convocati Italia, Spalletti lascia a casa un big della #Juve: la decisione

21:32, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Convocati Italia, Spalletti lascia a casa un big della Juve per le amichevoli con Venezuela ed Ecuador: la decisione

Nella lista dei convocati dell’Italia manca un big della Juve che ormai da qualche tempo era stabilmente nel giro della Nazionale: Federico Gatti.

Spalletti ha deciso di lasciare a casa il difensore bianconero, preferendogli giocatori come Bellanova e Buongiorno. La Juve sarà quindi rappresentata da Cambiaso, Locatelli e Chiesa.

LA LISTA DEI CONVOCATI COMPLETA DELL’ITALIA

