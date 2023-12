Convocati Frosinone per la Vecchia Signora Juventina: Di Francesco perde i pezzi. In 7 out VS i bianconeri

Convocati Frosinone per la Juve: Di Francesco perde i pezzi. In 7 out contro i bianconeri, ecco la lista completa

Attraverso i propri canali ufficiali, il Frosinone ha reso noti i convocati per il match di domani contro la Juve. Eusebio Di Francesco dovrà rinunciare a ben sette giocatori: oltre allo squalificato Okoli mancheranno anche Kalaj, Marchizza, Reinier, Mazzitelli, Ibrahimovic e Oyono.

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lusuardi, Lirola, Monterisi, Romagnoli.

Centrocampisti: Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Harroui, Lulic, Ibrahimovic, Barrenechea

Attaccanti: Caso, Baez, Bidaoui, Kaio Jorge, Cheddira, Kvernadze, Soulè, Cuni

The post Convocati Frosinone per la Juve: Di Francesco perde i pezzi. In 7 out contro i bianconeri appeared first on Juventus News 24.