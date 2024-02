Convocati Frosinone per la #Juve: Di Francesco svela così le sue scelte

19:32, 24 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Convocati Frosinone per il match di domani contro la Juve: Di Francesco svela le scelte dei ciociari per la trasferta di Torino

Il Frosinone ha così diramato la lista dei convocati per la sfida di domani in casa della Juve. Ecco l’elenco completo.

PORTIERI: Cerofolini, Frattali, Turati

DIFENSORI: Lirola, Monterisi, Okoli, Romagnoli, Valeri, Zortea

CENTROCAMPISTI: Barrenechea, Brescianini, Garritano, Gelli, Harroui, Ibrahimovic, Mazzitelli, Reinier

ATTACCANTI: Baez, Cheddira, Kaio Jorge, Ghedjemis, Kvernadze, Seck, “Mati” Soulè, Vural

