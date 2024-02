Convocati Frosinone per il AC Milan: out Ghedjemis, c’è Valeri. Le scelte di Di Francesco

Domani pomeriggio il Frosinone affronterà il Milan in campionato. I convocati di Di Francesco per il match di Serie A 2023-24

Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati del Frosinone per il match di domani contro il Milan. Diversi indisponibili, c’è anche il neo arrivato dalla Cremonese Emanuele Valeri, che partirà, con ogni probabilità dalla panchina. L’elenco completo:

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati

Difensori: Lirola, Monterisi, Okoli, Romagnoli, Valeri

Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Ibrahimovic, Mazzitelli, Reinier, Gelli, Harroui

Attaccanti: Cheddira, Kaio Jorge, Kverndaze, Seck, Soulè

